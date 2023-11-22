قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يعتزم زيارة مصر قريبا، وذلك على وقع الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتحديدا فيما يخص العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأناضول التركية (رسمية) عن أردوغان قوله اليوم الأربعاء: «نريد مواصلة نقل المرضى من غزة إلى تركيا، وقد أزور مصر في أقرب وقت ممكن، سيشكل هذا الملف جدول أعمالنا الرئيسي هناك».

#عاجل| الرئيس أردوغان: نريد مواصلة نقل المرضى من غزة إلى تركيا، وقد أزور مصر في أقرب وقت ممكن، سيشكل هذا الملف جدول أعمالنا الرئيسي هناك — Anadolu العربية (@aa_arabic) November 22, 2023



وأضاف أردوغان أن العالم الإسلامي عليه الاتحاد والتحرك بروح التضامن من أجل مواصلة العزم الذي أظهره في «قمة الرياض» وتطبيق القرارات الناتجة عنها.

وأكّد أنه يجب على العالم الإسلامي ألا يظل صامتا على الاحتلال، محذرا من أن سقوط غزة يعني إصابة وحدة العالم الإسلامي بجرح عميق.

وتابع: «آمل أن تكون الآلام الراهنة هي آلام ولادة السلام المأمول منذ سنوات في منطقتنا والدولة الفلسطينية التي ستحققه».

وشدد على ضرورة العمل على إلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي ومحاسبتها على أفعالها (في إشارة إلى المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة).

وبوساطة مصرية وقطرية أمريكية، جرى التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، فيما سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

ويشمل الاتفاق، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.