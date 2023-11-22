محمد سلماوي: أحداث غزة أوقفت حركة التوجه نحو التطبيع مع إسرائيل في المنطقة العربية

قال الكاتب والمفكر محمد سلماوي، رئيس اتحاد الكتاب الأسبق، إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية هو حقيقة الصراع العربي الإسرائيلي، كما وصفه العرب منذ 70 عاما بأنه «صراع وجود وليس صراع حدود».

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن هناك صحوة حدثت بالوطن العربي من قبل المفكرين، وأصحاب الرأي تجاه مسألة فرص السلام مع الكيان الصهيوني، معقبا: «على مستوى الدول العربية تراجع عن مهرجان التطبيع غير المفهوم، ومصر عندما طبعت مع إسرائيل كان لديها قضية استعادة سيناء وبالفعل استعادتها».

وأشار إلى أن ما حدث في غزة أوقف تطبيع العديد من الدول العربية مع إسرائيل، وكان آخرها المملكة العربية السعودية، هذا إلى جانب تعثر بعض الدول العربية التي طبعت مع تل أبيب، منوها بأن العالم غير نظرته تجاه إسرائيل واتجه نحو تأييد القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أنه للمرة الأولى العالم ينظر للقضية الفلسطينية نظرة واقعية وحقيقية، وهناك مواقف متغيرة لقادة الغرب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد الحراك الشعبي والمظاهرات هناك، مشددا على أن العدوان الإسرائيلي على غزة هو حرب على الشعوب العربية بأكملها.