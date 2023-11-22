الوزراء يوافق على توريد 5 أتوبيسات تعمل بالكهرباء و2 شاحن للعمل بشرم الشيخ

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال إجتماع مجلس الوزراء رقم 265، الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسته على طلب محافظة جنوب سيناء بالتصرف بالبيع في مساحة 4881 مترا مربعا، كائنة بجوار كنيسة موسى النبي ومارمرقس الرسول بمنطقة حي الأمل بمدينة طور سيناء، لصالح الكنيسة لإقامة مبنى خدمي للكنيسة يتضمن "مبيت للمغتربات والطلاب والأسر، ضيافة، قاعة، حضانة، لاند سكيب"، بعد نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بهذا الشأن.

كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة جنوب سيناء مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي "مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات"؛ لتوريد 5 اتوبيسات تعمل بالكهرباء، و2 شاحن، في إطار جهود التوسع في استخدام وسائل النقل العام الصديقة للبيئة بمدينة شرم الشيخ، وتحويلها إلى مدينة خضراء ذكية.