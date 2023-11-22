ننشر نص كلمة الرئيس السيسي خلال قمة مجموعة العشرين

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة إلى القمة الافتراضية لمجموعة العشرين G20، مساء اليوم الأربعاء، موجها في بدايتها الشكر لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، على تنظيم القمة.



وقال الرئيس السيسي، في كلمته، إن: "القمة تنعقد فى خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، فضلا عن استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة، وتراجع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفاقم تحديات تغير المناخ، بالإضافة إلى حالة الاستقطاب والانتقائية، التى تتفاقم فى النظام الدولى".



وأضاف: "إننا لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة، فالتحديات تفرض نفسها، وتمتد وتتسع وتتشابك ولا بديل عن وقفة صدق مع الذات، نحكم فيها الضمير الإنسانى، وقيم العدل والإنصاف والموضوعية، والمصالح المشتركة وبما يتيح لنا التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة، والانطلاق بجهود التنمية وتحقيق الأمن، نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها".



وتابع: "لعل أسلوب تفاعل المجتمع الدولى، مع الحرب الدائرة فى الأراضى الفلسطينية، يعد تجسيدا لهذه الانتقائية التى نتحدث عنها فلا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح، وتخلف الدمار والتشريد، بالرغم من التحذيرات الدولية المتصاعدة، بضرورة حماية المدنيين، واحترام القانون الدولى بالإضافة إلى ضرورة حصول الشعب الفلسطينى، على حقه المشروع فى إقامة دولته، والعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل".



وأوضح: "إن ما نشهده اليوم من أزمات وإن كانت ذات وجه سياسى وعسكرى، إنما تتماس وتتقاطع، مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التى يشهدها العالم، والتى تنعكس سلبا بقوة، على تلبية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فى الدول النامية".



وأكد أن الحاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمى، بشكل شامل، أصبحت أمرا لا مفر منه ويأتى على رأس ذلك: إصلاح الهيكل الاقتصادى والمالى الدولى، بما يشمله من استحداث آليات تمويل فعالة، وتعظيم الاستفادة من الآليات القائمة.



وأكمل: "يضاف إلى ذلك إصلاح سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتعزيز قدرتها على التمويل، وفقا لأولويات الدول النامية فضلا عن ضرورة احتواء إشكالية تنامى الديون السيادية للدول النامية، بما فيها الدول متوسطة الدخل".



وتابع: لم يعد الصمت خيارا، إزاء ما اندلع من أزمات، ولم يعد الانتظار والترقب حلا، لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة، جيوسياسيا واقتصاديا".