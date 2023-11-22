الأمم المتحدة: هناك أُمّان تُقتلان في غزة كل ساعة

قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، اليوم الأربعاء: "هناك أمّان تقتلان في قطاع غزة كل ساعة، و7 نساء كل ساعتين".



جاء ذلك في كلمة لها خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، وفقا لوكالة الأناضول.



وأوضحت "بحوث"، أن "67% من القتلى المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانوا من الرجال، قبل 7 أكتوبر الماضي"، مضيفة: "الوضع انعكس بعد 7 أكتوبر، وأن 67% من 14 ألف مدني قتلوا في غزة كانوا من النساء والأطفال".



وقالت إن "النساء في غزة يصلين من أجل السلام، ولكن إن لم يكن هناك سلام فإنهن يصلين من أجل الموت السريع أثناء نومهن وأطفالهن بين أذرعهن".



المسئولة الأممية، أشارت إلى أن" ما يقرب من 800 ألف امرأة نزحن من قطاع غزة".



ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، أكثر من 75 % منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.