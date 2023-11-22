لوك شاو يعود لتدريبات مانشستر يونايتد

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تلقى مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم دفعة كبيرة قبل استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مع عودة لوك شاو إلى التدريبات.

وجاء ذلك في الوقت الذي يستعد فيه مانشستر يونايتد لمواجهة إيفرتون يوم الأحد المقبل.

وعانى اللاعب الدولي الإنجليزي مما وصف بأنه "مشكلة عضلية" تعرض لها في أغسطس الماضي.

وشارك لوك شاو فقط في أول مباراتين في موسم 2023 / 2024 أمام ولفرهامبتون وتوتنهام.

وذكر مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الأربعاء أنه لديه العديد من المخاوف الأخرى المتعلقة بالإصابات قبل مباراة إيفرتون.

ومن المنتظر أن يقدم المدير الفني إريك تن هاج تحديثات حول وضع الفريق في مؤتمره الصحفي المقرر بعد غد الجمعة.

وانضم كريستيان إريكسن وراسموس هويلاند إلى قائمة الغائبين قبل فترة الأجندة الدولية، كما أصيب أندريه أونانا خلال تواجده مع منتخب الكاميرون.