الصين تستأنف تصدير معدنين مهمين لتصنيع التكنولوجيا الفائقة

صدرت الصين كميات صغيرة من معدنين مهمين، لتصنيع التكنولوجيا الفائقة، في أكتوبر الماضي، مما يمثل استئنافا، في المبيعات، بعد توقف استمر شهرين، ناجم عن قيود فرضتها بكين.

وتم فرض الضوابط على "الجرمانيوم" و"الجاليوم" ومركباتهما الكيميائية، المستخدمة في تصنيع أجزاء الرقائق ومعدات الاتصالات والمركبات الكهربائية، في الأول من أغسطس، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تدخل مجموعة أخرى من ضوابط التصدير على الجرافيت وهو مادة أسياسية لبطاريات السيارات الكهربائية، حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر المقبل.

وبالنسبة لمادتي "الجرمانيوم" و"الجاليوم"، يتعين على المصدرين الصينيين، الآن أن يقدموا طلبا للحصول على تراخيص من الحكومة والإبلاغ عن تفاصيل عن عملائهم في الخارج وطريقة استخدام المعدنين.