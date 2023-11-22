وزير باكستاني: يجب أن يغادر جميع اللاجئين الأفغان غير القانونيين بحلول يناير 2024

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قال وزير باكستاني، إنه يجب على اللاجئين الأفغان مغادرة البلاد بحلول يناير المقبل، حيث يبدو أنه سيكون هناك تصعيد لوتيرة حملة قمع المهاجرين غير القانونيين التي بدأتها إسلام آباد الشهر الماضي.

وقال وزير الإعلام في بلوشستان جان أشكزاي للصحفيين، في كويتا اليوم الأربعاء: "يجب أن يغادر جميع اللاجئين باكستان؛ لأن الحرب الأهلية في أفغانستان انتهت".

وأضاف: "الحكومة المؤقتة سوف تحاول إرسال جميع اللاجئين الأفغان غير القانونيين بحلول يناير المقبل".

ووفقا للإحصاءات الحكومية، فإن نحو 4.4 مليون لاجئ أفغاني يعيشون في باكستان، 1.7 مليون منهم لا يمتلكون وثائق صالحة.

وفر الكثيرون من الحرب في أفغانستان، في حين ولد آخرون لآباء وأمهات نازحين.

وقال أشكزاي، إنه بمجرد طرد جميع المهاجرين غير القانونيين، سوف يتم الاعلان عن إطار زمنى للاجئين الآخرين لمغادرة البلاد.

وأوضح أن السلطات قررت البدء في المرحلة الثانية من عملية الترحيل، التي تباطأت مؤخرا.

وخلال المرحلة الثانية، ستلقى وكالات إنفاذ القانون، القبض على اللاجئين غير القانونيين في أنحاء البلاد، وسوف تقوم بترحيلهم.

وكانت باكستان، أعلنت عن عملية ترحيل واسعة للاجئين الأفغان الذين لا يحملون وثائق وغير القانونيين الشهر الماضي، في خطوة قوبلت بانتقادات من جانب الحكومات الغربية وجماعات حقوق الإنسان العالمية.