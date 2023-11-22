ضبط 3 أشخاص لإتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي في الشرقية

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ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الشرقية القبض على 3 أشخاص؛ لإتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى في الشرقية.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية من ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالشرقية- وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية، محلية").

وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.