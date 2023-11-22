الرئيس السيسي: الصمت لم خيارا إزاء ما اندلع من أزمات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الصمت لم خيارا إزاء ما اندلع من أزمات، لافتًا إلى أن الانتظار والترقب لم يعد حلًا لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة جيوسياسيًا واقتصاديًا.



وأضاف في كلمة ضمن فعاليات قمة العشرين الافتراضية، مساء الأربعاء: «لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة، فالتحديات تفرض نفسها تمتد وتتسع وتتشابك».



وذكر أنه «لا بديل عن وقفة صدق مع الذات نحكم فيها الضمير الإنساني وقيم العدل والإنصاف والموضوعية والمصالح المشتركة».



وأوضح أن «الأمر يتيح للعالم التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة، والانطلاق بجهود التنمية وتحقيق الأمن، نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها».