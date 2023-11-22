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رئيس وزراء الهند يستضيف اجتماعا افتراضيا لمجموعة العشرين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 10:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 10:31 ص

ذكرت وزارة الشئون الخارجية الهندية، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيستضيف اجتماعا افتراضيا لزعماء مجموعة العشرين اليوم الأربعاء، على الرغم من أن الرئيس الصيني، شي جين بينج لن يحضره.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية الصينية، أمس الثلاثاء، أنه بدلا من ذلك سيحضر رئيس مجلس الدولة، لي تشانج قمة مجموعة العشرين، عبر الفيديو،حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع بعد يوم من تغيب مودي عن الاجتماع الافتراضي لزعماء دول الاقتصادات الصاعدة، الذي حضره شي، حيث ناقشت المجموعة الصراع بين حركة "حماس" وإسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام هندية، أنه حضر الاجتماع بدلا من ذلك وزير الشئون الخارجية الهندية سوبرامانيام جايشانكار.


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