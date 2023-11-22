علق عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، على اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قائلا: "المجلس اتخذ قرارا صعبا لكنه صائب"

وأعرب جانتس، خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الأربعاء، عن ثقته بأن قرار الهدنة صائب؛ انطلاقا من التزام حكومة إسرائيل بإعادة المختطفين، مردفا: "هذا شيء يتفق عليه الجميع".

وتابع: "أشد على يد عائلات المختطفين جميعا، وملتزمون ببذل كل جهد لإعادة باقي المختطفين".

وأكد: "لن نتراجع حتى نحقق هدفنا باستعادة المختطفين، فهو مطلب لنا جميعا، ونريد إزالة تهديد حماس، ونعلم أن الطرف الآخر يراقبنا ويحاول كسب مزيد من الوقت، ولذلك أقول للسنوار (يحيى السنوار الذي يرأس الجناح السياسي لحماس) إننا شعب صبور ونجينا من المحرقة وسنستمر، فنحن مجتمع مزدهر ومتماسك، وعازم على استمرار الحرب حتى ننتصر".

وأضاف: "الاتفاق الذي أُقر أمس لن يُقسّمنا يمين أو يسار يهودا أو عربا أو دروزا، ولكن الاتفاق هو قوة الواقع التي فُرضت علينا جميعا، والبعض يظن أنه غير صائب، وأنا أحترم آراءهم".

وقال: "هذا اختيار ليس سهلا، فلا أحد يريد أن يستمر المختطفون في أسر حماس، فهي معضلة واجهناها والقيادة اتخذت القرار حسب آرائنا".

وقال: "حزب الله فقد الكثير من رجاله وتسبب في مآسي عشرات اللبنانيين، ويجب أن يعرف أن ما يحدث في غزة يمكن حدوثه في جنوب لبنان وبيروت"، معقبا: "منتبهون جيدا إلى إمكانية تحدي إيران لنا، وسنعرف كيف نرد على المُرسِلين والمُرسَلين"