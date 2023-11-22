الحرس البحري التونسي يعترض 799 مهاجرا في البحر

اعترض الحرس البحري التونسي 799 مهاجرا في البحر في عمليات تصدي للهجرة غير النظامية، وفق ما ذكرت مصادر أمنية مساء أمس الثلاثاء.



وذكر الحرس الوطني أن أغلب المهاجرين الذين تم ضبطهم في سواحل الوسط ينحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء ومن بينهم 89 تونسيا فقط.



وصادرت قوات الأمن 12 مركبا بحريا و22 محركا بحريا خلال عمليات التمشيط.



وبحسب وزارة الداخلية التونسية، هناك ما يناهز 100 ألف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء في البلاد يتطلعون إلى عبور البحر الابيض المتوسط للوصول إلى الجزر الإيطالية القريبة.



وتمثل السواحل التونسية وسواحل صفاقس بالخصوص، نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين في حوض المتوسط للوصول إلى ايطاليا ومنها إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي.