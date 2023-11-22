أبو ردينة: السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي مسئولياتها في غزة

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قال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن "غزة جزء من الدولة الفلسطينية ومن مسئولية السلطة الفلسطينية ومستعدون لتولي مسئولياتنا على أساس اتفاق أوسلو".

وأضاف أبو ردينة في حديث مع قناة الحرة: "الشعب الفلسطيني موحد ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وتابع: "يجب إقامة دولة فلسطينية لنتمكن من التوصل إلى سلام شامل، ويجب طرح موضوع القدس والمستوطنات والحدود والأمن من أجل التمهيد لاتفاق سلام شامل"، بحسب وكالة أنباء "سوا".

وأكد أن السلام للجميع ولا يمكن تحقيق السلام لطرف دون آخر.

وقال أبو ردينة: "لدى الشعب الفلسطيني خطوط حمراء من أجل تحقيق السلام أولها القدس، والحكومة الإسرائيلية الحالية تريد القضاء على الشعب الفلسطيني".