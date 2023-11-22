أستاذ بجامعة القدس يكشف تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

قال الدكتور أيمن الرقيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر لعبت دورا هاما في إتمام عملية صفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى استلام مصر الدفعة الأولى من المحتجزين لدى كتائب القسام والتي تقدر بنحو «30 طفلا- 8 أمهات- 12 امرأة» في مقابل عقد هدنة دائمة على مدار اليوم مدة 5 أيام.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إلى تعهد الاحتلال بوقف عمليات التجسس بطائرات الاستطلاع على القطاع مدة 6 ساعات طيلة مدة الهدنة؛ من أجل منح عناصر المقاومة حرية التنقل لجمع المحتجزين المدنيين الآخرين لدى الفصائل الأخرى.

وأعلن عن بدء الهدنة رسميا ابتداء من الخميس، لافتا إلى مطالبة الاحتلال بالإفراج عن 78 امرأة وطفل لدى المقاومة نظير 150 أسيرة وطفل بسجون الاحتلال.

وأشار إلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمصادقة على صفقة الأسرى ووقف النار المؤقت خلال ساعات وذلك على الرغم من المعارضة القوية التي تشهدها الصفقة من جانب الصهيونية الدينية ولكن دون الانسحاب من الحكومة.

ولفت إلى إفراج المقاومة عن المحتجزين على دفعات بعدد 10 أسرى يوميا تفاديا لغدر الاحتلال الصهيوني حتى نهاية أيام الهدنة، مشيرا إلى تجهيز الاحتلال قائمة للإفراج عن 300 من الأسرى بسجونه من المرضى وكبار السن والسيدات في حال إفراج المقاومة عن 100 محتجز في ظل عدم معرفة الاحتلال بعدد أسراه.

وأوضح أن الصفقة تشمل السماح بعبور 400 شاحنة يوميا من بينها مواد بترولية، لافتا أن إمكانية الاستعانة بفتح معبر كرم أبو سالم تحت الإشراف المصري لا سيما أن الطاقة الاستيعابية لمعبر رفح لا تستطيع استيعاب سوى 200 شاحنة يوميا.