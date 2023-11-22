 وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد مدرسة بشاير الخير للوقوف على سير العمل - بوابة الشروق
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وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد مدرسة بشاير الخير للوقوف على سير العمل

عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 5:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 5:00 م

أجرى المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بمدرسة بشاير الخير يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية.

وأوضح، أنه تم الاطمئنان على انضباط العملية التعليمية والتزام الجميع بكل القواعد المنظمة للعمل مع توفير الخدمة التعليمية المتميزة لجميع طلاب المدرسة.

وأشار إلى أن المدرسة تعد أحد المنشآت التعليمية الهامة ضمن المشروع الذي تبنته المحافظة في تنفيذ مشروعات قرى نموذجية شمال مدينة الخارجة، حيث تم إنشاء المدرسة لخدمة أبناء وقاطني القرية.


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