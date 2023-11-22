الأردن: إسرائيل قصفت المستشفيات وكأن لديها حصانة لخرق قوانين الحرب

قال رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، إن الموقف الأردني ارتكز إلى محددات، من قبل الملك عبد الله الثاني، والقيادة الأردنية، منذ اللحظة الأولى للحرب بغزة، واستندت قبل ذلك لتنبيهات متكررة من الملك بشأن غياب الأفق السياسي، خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضح خلال لقاء خاص على فضائية «الحدث»، مساء الثلاثاء، أن الملك عبد الله انصب جهده منذ اليوم للحرب على غزة على أمرين، أولهما وقف هذا العدوان الغاشم الذي وصل عدد ضحاياه إلى 13 ألف شهيد منهم 5 آلاف طفل، مشددا على أن الموقف العربي الأخلاقي عبر عنه منذ اليوم الأول بقرار الجامعة العربية، الذي يدين استهداف المدنيين بغض النظر عن جنسياتهم أو ديانتهم.

ولفت إلى أن حراك الملك عبد الله ارتكز أيضا إلى مخاطبة العالم بخطاب قانوني، يقول (عدم جواز تجزئة القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب وخصوصا فيما يتعلق بتوفير حماية للمدنيين)، والمؤسسات المدنية والصحية التي جرى استهدافها وقصفها، على الرغم أنها محمية بموجب اتفاقية جنيف، وكأن هناك حصانة ممنوحة لإسرائيل؛ لتخرق منظومة القوانين المنظمة للعمليات العسكرية والحرب.

وأشار إلى أن أي دولة بالعالم لو خالفت شيئا من هذه القوانين لانبرى العالم للتصدي لهذه الخروقات، مشيرا إلى أن مساعي الملك عبد الله أدت إلى تغير تدرجي في مواقف كثير من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأفضت إلى تبني قرار بالمجلس للتأسيس لهدن إنسانية، وعمليات تبادل الأسرى، وإدخال المساعدات العاجلة والطارئة التي يحتاجها القطاع بشكل عاجل، ومن ثم المساهمة في وقف إطلاق نار مستدام.