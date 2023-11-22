جماعة الحوثي تبث مشاهد جديدة للسفينة المحتجزة وتهدد «حُماة» إسرائيل

بثت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثي)، مشاهد جديدة للسفينة التي تحتجزها في السواحل اليمنية وتقول إنها إسرائيلية.

القوات البحرية اليمنية:

- مستمرون في تنفيذ عملياتنا العسكرية ضد سفن ومصالح العدو الإسرائيلي حتى يتوقف عدوانه على غزة، ونحذر بأن أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا لعملياتنا

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زيارة قائد القوات البحرية اليمنية الى السفينة الإسرائيلية "جالكسي ليدر" المحتجزة pic.twitter.com/N3byR819Gq — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) November 22, 2023

ووثقت اللقطات، زيارة قائد القوات البحرية في الجماعة للسفينة الإسرائيلية «جالكسي ليدر» المحتجزة.





وقالت الجماعة التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء: «مستمرون في تنفيذ عملياتنا العسكرية ضد سفن ومصالح العدو الإسرائيلي حتى يتوقف عدوانه على غزة، ونحذر بأن أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا لعملياتنا».

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، قد أعلنت أنها استولت على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.

والعملية التي نفذتها جماعة الحوثي، جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان «أنصار الله» أنهم سيستهدفون أي سفينة إسرائيلية أو تابعة لشركات أو رجال أعمال إسرائيليين.

في المقابل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن السفينة التي احتجزها الحوثيون في اليمن ليست إسرائيلية، ولا توجد أي اتصالات معها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن هذه سفينة دولية تحمل علم الباهاما واليابان ولديها ملكية بريطانية، واصفا العملية بأنها قرصنة إرهابية، تضر بمسارات البحر الأحمر.