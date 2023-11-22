شولتس يتوقع انتهاء مفاوضات الموافقة على موازنة عام 2024 سريعا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه يتوقع أن تنتهي المفاوضات للموافقة على موازنة عام 2024 سريعا، وذلك في تصريحات طال انتظارها بعدما أجلت حكومته التصويت المقرر على المقترحات الحالية.

وجاء القرار في أعقاب حكم قضائي ألغى خطة حكومية لإنفاق 60 مليار يورو (66 مليار دولار) على سياسة المناخ، بعدما كانت تهدف في الأصل لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وقال شولتس، في مؤتمر صحفي في برلين: "احترام البرلمان يعني أن الحكومة ليست هي التي تعلن متى سيتوصل البرلمان بالضبط إلى نتيجة، ولكن يجب أن يتم هذا بسرعة كبيرة، ويمكن القيام بذلك بسرعة ".

وجاء ذلك على هامش اجتماعه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

وقال المستشار الألماني، إنه يجب دراسة تداعيات حكم المحكمة بعناية، مؤكدا أن حكومته الائتلافية تعتزم الالتزام بخططها في مجال السياسة الاجتماعية والمناخية والاقتصادية.