مسئول سياسي إسرائيلي رفيع: نتوقع أن تمتد التهدئة في غزة إلى أكثر من 4 أيام

توقع مسئول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، مساء اليوم الأربعاء، امتداد التهدئة في غزة إلى ما يزيد على 4 أيام.



وقال في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام عبرية: «نتوقع أن تمتد التهدئة في غزة إلى أكثر من 4 أيام».



يُذكر أن وساطة مصرية وقطرية أمريكية، قادت للتوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، فيما سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.



ويشمل الاتفاق، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.



وعلق الرئيس السيسي على هذه الخطوة، قائلا: «أود أن أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين».



وأضاف: «أؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة».