 الصين تدعو إلى توفير الموارد المالية لدعم تطوير التكنولوجيا - بوابة الشروق
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الصين تدعو إلى توفير الموارد المالية لدعم تطوير التكنولوجيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 3:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 3:34 م

عقد بنك الشعب الصيني والإدارة الوطنية للتنظيم المالي وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية ووزارة العلوم والتكنولوجيا، في 20 نوفمبر، اجتماعا مشتركا مع مؤسسات مالية صينية، داعين إلى توفير المزيد من الموارد المالية لدعم المجالات الرئيسية للابتكار التكنولوجي في البلاد، وفقا لبيان صادر عن الاجتماع.

ودعا الاجتماع، إلى تنسيق الدعم المالي والوقاية من المخاطر، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وحث الاجتماع، على تحسين أنظمة خدمات التكنولوجيا المالية في مجال الائتمان والسندات والأسهم والتأمين.

وحضر الاجتماع، بنك التنمية الصيني، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك "سيتيك" الصيني، والبنك الصناعي الصيني، والشركة الصينية للتأمين على الحياة، وشركة "سي آي سي سي" الصينية.

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