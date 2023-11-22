مرشحو الرئاسة يكثفون تحركاتهم مع قرب الانتخابات

رئيس حملة السيسى: المرحلة القادمة لحصاد المشروعات وبناء الإنسان ثقافيًا وتعليمًا والتوسع تجاريًا وتوطين الصناعة

تحركات كثيفة لمرشح الوفد فى البحيرة والإسكندرية والسويس.. ويمامة يعول على دور المرأة

حملة حازم عمر تواصل لقاءاتها التنظيمية.. والمرشح الرئاسى يؤكد: لست من هواة المقامرة بمصير الشعوب

قطار حملة فريد زهران يصل أسوان

كتب ــ محمد فتحى وعلى كمال وعصام عامر:

تكثف الحملات الانتخابية للمرشحين لانتخابات الرئاسة، تحركاتها خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع قرب انطلاق التصويت فى الانتخابات والمقرر للمصريين فى الخارج لمدة 3 أيام تبدأ 1 ديسمبر المقبل، وفى الداخل أيضا لمدة 3 أيام تبدأ 10 ديسمبر.

ونظم حزب مستقبل وطن فى الإسكندرية، مساء أمس الأول، مؤتمرا جماهيريا لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة تحت عنوان «حبيب المصريين»، داخل مقر المدينة الشبابية بأبى قير. وشاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالمؤتمر برئاسة المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية.

وقال فوزى، خلال المؤتمر، إن تصويت المصريين والمشاركة بكثافة خلال الاستحقاق الدستورى المقبل؛ سيكون رسالة قوية للعالم أن المصريين متكاتفون ومتحدون ولن يسمحوا بالمساس بمقدرات بلدهم ومتوحدون خلف قيادتهم السياسية، ومؤسسات الدولة الراسخة.

وأضاف فوزى: أن المرحلة القادمة تعد حصاد ما تم من مشروعات وتنمية خلال المرحلة السابقة، كما أنها مرحلة بناء الإنسان والتركيز على ثقافته وتعليمه، والتوسع فى المشروعات التجارية، وتوطين الصناعات من خلال الاعتماد على القطاع الخاص؛ لزيادة الإنتاج والتنمية الصناعية.

ولفت رئيس الحملة الرسمية للسيسى، إلى أن السنوات الـ9 الماضية شهدت تحديات ضخمة، لكنها قوبلت بإنجازات كبيرة، وبالرغم من مواجهة الإرهاب الأسود والانغلاق الكامل للاقتصاديات بفعل جائحة كورونا.

وذكر فوزى أن المؤتمرات الانتخابية تعكس حجم التأييد الشعبى الذى يحظى به المرشح الرئاسى، وهذا يرجع لسبب رئيسى يتعلق بإخلاص النية والإتقان فى العمل والرغبة الصادقة، ووضع مصر والمصريين فى المكانة التى يستحقونها، لافتا إلى أن الأحداث على حدودنا الشمالية الشرقية كشفت وبوضوح للمواطن العادى أهمية وقيمة القيادة ذات الخبرة صاحبة التجربة التى تعرف قيمة الأمن والأمان والاستقرار.

ودعا إلى الاصطفاف أمام لجان الاقتراع خلال أيام الانتخابات لنثبت للعالم كله أن الشعب المصرى يعى حجم التحديات التى يمر بها، وقادر على مواجهتها بشجاعة وإصرار خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد فوزى، أن موقف مصر والقيادة السياسية من القضية الفلسطينية راسخ، فهى ليست قضية انتخابية، بل أمن قومى، وأن الموقف الحاسم والمبكر للسيسى، كان له أثر كبير لتنبيه العالم إلى أهمية تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم فى القضية الفلسطينية، بإقامة الدولة المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

فيما كثفت حملة المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، تحركاتها فى 3 محافظات هى الإسكندرية والبحيرة والسويس.

فى الإسكندرية، عقد الحزب اجتماعا لمناقشة الاستعدادات للحملة الانتخابية لمرشح الحزب لرئاسة الجمهورية، وتطرق الاجتماع للكثير من النقاط الخاصة لإدارة الحملة.

وطرح المشاركون بالاجتماع العديد من الأفكار والتى سيتم العمل عليها بالحملة وتقسيم المحافظة لعدد من القطاعات يتم عمل غرف عمليات بها برئاسة الغرفة المركزية، وسيتم فتح مقرات الحزب أمام الجماهير والراغبين بالانضمام للحملة.

كما نظم حزب الوفد ورشة عمل بقاعة معهد الدراسات السياسية للحزب أمس الأول؛ لتفعيل دور المرأة فى المحافظات، بمشاركة محافظات: القاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية والغربية وكفر الشيخ ومرسى مطروح والموفية والدقهلية والشرقية.

وقال المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إن المرأة الوفدية لها دور هام فى هذه المرحلة التى يخوض فيها الوفد استحقاقا دستوريا هاما وهو انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد يمامة حرصه على فصل دور وعمل لجان المرأة عن اللجان العامة فى الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن لجان المرأة فى هذه المرحلة عليها دور كبير ولم نجد أية مشكلات من المرأة الوفدية وتقوم بدورها الحزبى على أكمل وجه، لذلك أريد أن تخرج من تحت عباءة رئيس اللجنة العامة للمحافظة وتنطلق وتعمل.

وقال إنه سيقوم بعمل تفويض رسمى لمن ترغب من سيدات الوفد بأن تكون مندوبا له فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وفى الحملة الانتخابية بشكل عام.

كما عقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى حازم عمر، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة التدريب والتثقيف المركزية لحزب الشعب الجمهورى، مساء أمس الأول، بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

وعرض حازم عمر، خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا وناقش البرنامج الانتخابى الخاص به، وسلط الضوء على أهم النقاط التى يتضمنها البرنامج، والتى تهم الشارع المصرى.

وكشف المرشح الرئاسى، عن خطته وبرنامجه الانتخابى بشأن أزمة القضية السكانية، لافتا إلى أن المساجد والكنائس والمدارس، تلعب دورا هاما فى توعية المواطنين بإنجاب 2 أو 3 وليس 5 و6 حتى تستطيع الأسرة تربية الأبناء، مردفا: «ملف الصحة يحتاج أموالا كثيرة سواء فى ملف الرعاية الصحة أو فى القوى البشرية، وتنوع الأدوية والأبنية وتطوير المستشفيات».

وأكد المرشح الرئاسى، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه بشأن أزمة الدين هناك نحو 5 تريليونات دين تحتاج التحقق فى مسارات عدة وهى سداد الأقساط، ومبادلة الديون، واستبدال أدوات الدين، وإعادة جدولة الديون.

وبشأن السد الإثيوبى، نوه عمر بأنه سد كهرومائى غير مستهلك للمياه يحجز المياه فقط وليس سد رى، ولكن تأثيره حال انخفاض إيراد النيل الأزرق وهو (الجفاف الممتد) وإثيوبيا لن تستطيع الاقتراب من خطوطنا الحمراء، ومصر لا تسعى للعدوان بل نحاول عمل علاقات جيدة مع دول حوض النيل.

وأكد عمر، أن الأحزاب السياسية تحتاج إلى مزيد من الدعم، للوصول إلى مرحلة النضج، إذ إن قوة الأحزاب تساعد فى تشكيل جبهة داخلية صلبة.

وأضاف أن قوة الأحزاب تقلل من حالات الاستقطاب والتناحر والتشكك والتشكيك، مشددا على أن الحزب غير الممثل محليا أو برلمانيا غير مترجم ليس له دور واضح.

واعتبر عمر أن النظام شبه الرئاسى الحالى مفيد للدولة، وأنه ليس من هواة المقامرة بمصير الشعوب، حيث إن التحديات فى عمر الدول لا تنتهى، مؤكدا أنه من الصعب حاليا تطبيق النظام البرلمانى فى مصر، مبينا أنه حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، سيكون هناك تخطيط لتشكيل الحكومة.

من جهتها، أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى فريد زهران، انطلاق قطار الحملة باتجاه أسوان لعقد المؤتمر الجماهيرى التاسع للمرشح بمدينة إدفو أمس ــ لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع ــ ثم يتوجه اليوم الخميس لمدينة أسوان لعقد مؤتمره الثانى بالمحافظة.

ويواصل المرشح لقاءاته الجماهيرية بالمحافظات المختلفة حتى موعد انتهاء الدعاية وبدء الصمت الانتخابى فى 8 ديسمبر القادم.