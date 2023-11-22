 مسئول بحركة حماس: محادثات الرهائن والهدنة تمر بلحظات حاسمة - بوابة الشروق
الأربعاء 22 نوفمبر 2023 12:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مسئول بحركة حماس: محادثات الرهائن والهدنة تمر بلحظات حاسمة

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 12:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 12:20 ص

قال قيادي بارز في حركة حماس، إنهم ما زالوا ينتظرون قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن اتفاق الهدنة الخاص بوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن بأسرى فلسطينيين.

وذكر خليل الحية، المسئول الكبير في حركة حماس مساء اليوم الثلاثاء في بيروت: "ما زلنا ننتظر رد القوات المحتلة فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار الإنساني".

وبحسب حماس، ينص الاتفاق على توقف القتال لمدة خمسة أيام ودخول مئات الشاحنات المحملة بإمدادات المساعدات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى تبادل رهائن حماس بأسرى فلسطينيين في إسرائيل.

وأضاف خليل الحية، أن إسرائيل لم توافق بعد على الصفقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك