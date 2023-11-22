مسئول بحركة حماس: محادثات الرهائن والهدنة تمر بلحظات حاسمة

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قال قيادي بارز في حركة حماس، إنهم ما زالوا ينتظرون قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن اتفاق الهدنة الخاص بوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن بأسرى فلسطينيين.

وذكر خليل الحية، المسئول الكبير في حركة حماس مساء اليوم الثلاثاء في بيروت: "ما زلنا ننتظر رد القوات المحتلة فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار الإنساني".

وبحسب حماس، ينص الاتفاق على توقف القتال لمدة خمسة أيام ودخول مئات الشاحنات المحملة بإمدادات المساعدات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى تبادل رهائن حماس بأسرى فلسطينيين في إسرائيل.

وأضاف خليل الحية، أن إسرائيل لم توافق بعد على الصفقة.