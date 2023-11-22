أردوغان: قطاع غزة سيبقى أرضا فلسطينية ولو احتلته إسرائيل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "علينا أن نعيد إعمار قطاع غزة وسيبقى أرضا فلسطينية حتى لو احتلته إسرائيل."

وأضاف أردوغان، في تصريحات نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الأربعاء: "آمل أن تكون الآلام الراهنة هي آلام ولادة السلام المأمول منذ سنوات في منطقتنا والدولة الفلسطينية التي ستحققه."

وأكد أنه "على العالم الإسلامي الاتحاد والتحرك بروح التضامن من أجل مواصلة العزم الذي أظهره في قمة الرياض وتطبيق القرارات".

ويأتي ذلك فيما أعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وسيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الـ24 ساعة المقبلة.