قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مستشفى ناصر بمحافظة خانيونس جنوبي غزة، اليوم الأربعاء، أن منشآت الأمم المتحدة والمستشفيات وأماكن العبادة لم تنجُ جميعها من القصف.



وأوضح أن 76 منشأة تابعة للوكالة تعرضت للقصف بجانب استشهاد 180 من موظفيها، داعيا لوقف إطلاق دائم لأسباب إنسانية ليكون للفلسطينيين مكان آمن يعيشون فيه.



وفي تلميح لاتهام إسرائيل بتعمد استهداف منشآت الأونروا، أكّد لازاريني أن قصف 76 منشأة يعني أنه من المستحيل أن كل هذا حدث لضرر جانبي.



وأشار إلى أنّ المنشآت الأممية لم تمنح الحماية للفلسطينيين الذين توجهوا للاحتماء بها، مؤكدا أنّهم على تواصل مستمر مع إسرائيل ومع حركة حماس في هذا الإطار.



وشدد على أن المساعدات الإنسانية لا يجب أن تُفرض فيها أي شروط، موضحا أنه لا يجب عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.



ولفت إلى أنه من الضروري إدخال كميات كافية من الوقود لا سيما أنه يمثّل كل شيء، متابعا: «الوقود هو الماء وهو المستشفى وهو أيضا الاتصالات».