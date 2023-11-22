تعرضت جنا عمرو دياب، لهجوم من قبل متابعيها عبر إنستجرام، بعدما نشرت اليوم، صورا لها وهي برفقة أصدقائها وتتناول "النبيذ" الفلسطيني، -أحد المشروبات الكحولية- وعلقت قائلة: "أحببت النبيذ الفلسطيني".

وكان من بين التعليقات التي هاجمة جنا ابنة عمرو دياب، تعليق: "فلسطين تحتاج دعمكم وليس أنتم تشربون خمرهم".

وحرصت جنا عمرو دياب، على الرد على هذا التعليق قائلة: "لا توجد طريقة واحدة لدعم فلسطين والشعب الفلسطيني، فتثقيف الآخرين حول ما يحدث في فلسطين لسنوات عديدة هو أحد الأمور، وتثقيف نفسك حول تاريخ فلسطين هو أمر آخر، ونشر الوعي عبر الإنترنت وإظهار دعمك علنًا هو أمر آخر، والاجتماع شخصيًا كمجتمع داعم شى آخر".

وأضافت: "مشاركة حبك ورعايتك ولطفك مع الآخرين الذين يتأثرون بشكل مباشر بما حدث لشعبهم وبلدهم هو أمر آخر، ودعم الشركات والمطاعم الفلسطينية هو أمر آخر، أخيرًا، لإظهار حبك للثقافة والمطبخ الفلسطيني، تناولت أنا وأصدقائي العشاء في هذا المطعم الفلسطيني الرائع ماراميا، حيث تم الترحيب بنا بأذرع مفتوحة، لقد استمتعت حقًا بتناول الطعام الفلسطيني بالإضافة إلى تذوق النبيذ الفلسطيني، لقد شاركت نفسي في تناول هذا النبيذ وأحببته كان لذيذا، أنا أدعم فلسطين وسأواصل القيام بذلك من خلال القيام بكل ما سبق".