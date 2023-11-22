البرلمان الأوروبي يفشل في التوصل لخطة للحد من استخدام المبيدات الحشرية

فشل البرلمان الأوروبي في التوصل إلى خطة للحد بشكل كبير من استخدام مبيدات الأعشاب الضارة، والمبيدات الحشرية في الاتحاد الأوروبي من أجل حماية البيئة.

وفي تصويت في ستراسبورج اليوم الأربعاء، لم يتم التوصل إلى أغلبية لتأييد موقف مشترك إزاء المقترحات.

وكان من المقرر أن يقوم المزارعون في الاتحاد الأوروبي بتقييد استخدام المبيدات الحشرية بشكل كبير في الأعوام المقبلة، بعد خطة من مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وكان الهدف من هذه الخطة هو مكافحة انقراض الأنواع من بين أهداف أخرى.

غير أنه اتضح الآن أنه من غير المرجح أن يتم تنفيذ القوانين في المستقبل القريب.

وتحدثت سارة وينير، النائبة بالبرلمان الأوروبي المسؤولة عن التشريع بأن صناعة مبيدات الحشرات حققت انتصارا.

وقال وينير، عضو حزب الخضر النمساوي، إن اتفاق التسوية الذي توصلت إليه تعرض للتقويض والمقاطعة والتشويه في البرلمان.