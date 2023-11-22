الهند تحث زعماء العشرين على ضمان عدم تمدد الصراع بين إسرائيل وحماس

حث رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي زعماء دول مجموعة العشرين، اليوم الأربعاء، على فعل كل ما يلزم لضمان عدم اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى صراع أوسع، مؤكدا أن انعدام الأمن والاستقرار في غرب آسيا مبعث قلق.

وجاء حديث مودي في افتتاح قمة عبر الإنترنت لدول مجموعة العشرين التي ترأسها الهند حاليا. وستتولى البرازيل رئاسة المجموعة في الشهر المقبل، وفقا لوكالة رويترز.

واستضاف مودي القمة لاستعراض التقدم المحرز فيما يتعلق بمقترحات السياسة والأهداف المعلنة في القمة السنوية لمجموعة العشرين التي نُظمت في نيودلهي في سبتمبر الماضي ولتحديد سبل تسريع المضي قدما نحو تحقيق الأهداف.

وخيمت ظلال الحرب الروسية في أوكرانيا على الاجتماع، إلا أن أعضاء المجموعة تجاوزوا الخلافات العميقة بينهم حول الحرب لإصدار وثيقة بالإجماع والمضي قدما في موضوعات مثل إجراء تعديلات شاملة على مؤسسات مثل البنك الدولي.

وحضر القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وآخرون.

وتأتي تعليقات مودي على حرب إسرائيل وحماس بعد اتفاق الطرفين على وقف إطلاق النار في غزة لأربعة أيام على الأقل للسماح بدخول المساعدات والإفراج عن 50 رهينة على الأقل ممن تحتجزهم حماس مقابل 150 فلسطينيا على الأقل في سجون إسرائيل.