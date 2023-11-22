وزيرة خارجية ألمانيا تصف اتفاق الهدنة في الشرق الأوسط وإطلاق سراح المحتجزين المرتقب بالانفراجة

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية الهدنة التي تم الإعلان عنها في صراع الشرق الأوسط وإطلاق سراح المحتجزين المرتقب في قطاع غزة بـ"الانفراجة".



وكتبت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر على منصة إكس صباح اليوم الأربعاء، أن ما "تم الإعلان عنه من إطلاق سراح أول مجموعة كبيرة من الرهائن يعد بمثابة انفراجة حتى لو لم يكن هناك شيء في العالم يمكنه أن ينسيهم معاناتهم. يجب استغلال الهدنة الإنسانية من أجل توصيل المساعدات الحيوية إلى الناس في غزة".



كانت قطر أكدت أنها توسطت بنجاح في اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حرب غزة. وسيتم الإعلان عن بدء وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام خلال الـ 24 ساعة القادمة، حسبما نشرت وزارة الخارجية القطرية في وقت مبكر من صباح اليوم على منصة إكس.



وسيتم بموجب الاتفاق إطلاق سراح 50 شخصا من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين الموجودين في سجون إسرائيل دون سن 19 عاما.