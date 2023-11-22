جريزمان ينتقد (يويفا): لديهم الكثير من الأموال

انتقد الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وذلك بعدما قرر الحكم عدم احتساب هدف سجله منتخب بلاده في مواجهة اليونان أمس الثلاثاء، في ختام تصفيات كأس أمم أوروبا.

وكان كينجسلي كومان، لاعب المنتخب الفرنسي، قد سجل هدفا في الدقيقة الأخيرة من المباراة، لكن الحكم ألغاه بداعي عدم تجاوز الكرة لخط المرمى، فيما كان ذلك قرار تقنية (فار).

وقال جريزمان في تصريحات عقب المباراة : "يويفا لديه الكثير من الأموال، ورغم ذلك فإنهم غير قادرين على إخبارنا إذا ما كانت الكرة قد تجاوزت خط المرمى أم لا".

وأضاف: "نحتاج لطلب المزيد من يويفا، إذا أرادو أن نلعب المزيد من المباريات، ومن ثم نطلب المزيد من التقنيات".

وأنهى المنتخب الفرنسي تصفيات أمم أوروبا، باحتلال المركز الأول في المجموعة الأولى، حيث تأهل للنهائيات رفقة المنتخب الهولندي صاحب المركز الثاني، فيما سيخوض المنتخب اليوناني الملحق.