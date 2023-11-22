القبض على 3 لصوص لقيامهم بسرقة هواتف محمولة في الجمالية والزيتون

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 لصوص لقيامهم بسرقة هواتف محمولة من المواطنين بمنطقتي الجمالية والزيتون.

البداية عندما ضُبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الجمالية لقيامه بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

بمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحموله ومتعلقات المواطنين بأسلوبي "المغافلة - كسر الزجاج" وأقر بارتكاب عدد 6 وقائع بذات الأسلوب.

كما ضُبط عاطلين بدائرة قسم شرطة الزيتون حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما 5 هواتف محمولة، وسلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.