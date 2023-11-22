مسئول أممي يرحب بالهدنة ويشيد بجهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية

رحب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلت اليوم الأربعاء بالتوصل إلى هدنة بين حماس وإسرائيل، معربا عن تقديره لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتسهيل التوصل للهدنة.

وقال وينسلت إنه يجب استغلال وقف القتال إلى أقصى حد لتسهيل إطلاق سراح الرهائن وتخفيف الاحتياجات الماسة للفلسطينيين في غزة، داعيا إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

وتابع في تصريحات - نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية- أنه "يجب على جميع الأطراف أن ترقى إلى مستوى مسؤولياتها لدعم هذا الاتفاق المهم. هذه خطوة مهمة ولكن يجب بذل المزيد من الجهود، وسأواصل كل الجهود لإنهاء المعاناة".

يذكر أن الجانبين قد توصلا إلى هدنة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية تشمل وقف القتال لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في قطاع غزة مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 سجينا فلسطينيا، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووقف أعمال طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشمال القطاع لست ساعات يوميا.