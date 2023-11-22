الجيش الإسرائيلي: فتح الباب المؤدي إلى نفق تحت مستشفى الشفاء

أعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح باب يؤدي إلى نفق يشتبه في أنه تابع لحركة حماس تحت مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

ونشر الجيش صورتين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، مساء الثلاثاء، تظهران الباب المفتوح في نفق. ولم يتضح بالضبط في البداية ما وراء الباب.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشوره على "إكس": "فقط من خلال هذا الباب، تحت مستشفى الشفاء، توجد أنفاق إرهابيي حماس".

ومع ذلك ، تم نشر الصور دون سياق ولم يتسن التحقق منها بشكل مستقل.

ويشتبه الجيش في وجود مركز قيادة لحركة حماس تحت أكبر مستشفى في قطاع غزة. كما يشتبه في وجود مبان بالقرب من المستشفى.

ووفقا للجيش، فإن عمودا تم اكتشافه قبل بضعة أيام تحت المستشفى المحاصر أدى إلى نفق، وفي نهايته كان هناك "باب مغلق مقاوم للانفجار" بعد 55 مترا. وتقول إسرائيل إن النفق يؤدي إلى شبكة من أنفاق ومخابئ حماس.

وعلى الرغم من الانتقادات الدولية، يشارك الجنود الإسرائيليون في عمليات قتالية في مستشفى الشفاء وحوله منذ أيام. وتتهم إسرائيل حماس بإساءة استخدام المستشفى "لأغراض إرهابية". وتنفي حماس ذلك.