حملات تموينية مفاجئة في أسوان للتأكد من أسعار وجودة السلع الغذائية

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شنت إدارة تموين أسوان، برئاسة خالد أبو القاسم، حملات تموينية مفاجئة على عدد من محلات الجزارة والعطارة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات في مختلف مناطق المحافظة.

تأتي هذه الحملات بهدف الاطمئنان على سلامة السلع الأساسية والغذائية المعروضة والتأكد من بيعها بأسعار مناسبة للمواطنين دون مغالاة.

كما تم خلال الحملات فحص جودة رغيف العيش وتأكد من مطابقته للمواصفات المحددة. وأكد محافظ أسوان، إسماعيل كمال، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تحسين مستوى المعيشة لهم.

وتواصل الأجهزة المعنية عملها لضمان توفير السلع الأساسية في الأسواق، بما يساهم في استقرار الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين بأعلى مستويات الجودة.