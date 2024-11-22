سفير مصر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية يقدم أوراق اعتماده

قدم السفير د. محمد عبد الستار البدري، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أوراق اعتماده إلى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت بالقصر الرئاسي في برلين صباح يوم 22 نوفمبر الجاري.

وخلال اللقاء، نقل السفير د. البدري تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الألماني، معربًا عن اعتزاز الرئيس بالعلاقات القوية التي تجمع بين قيادتي البلدين.

وأكد السفير على تطلع القيادة المصرية إلى تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، التي تمتد لأكثر من سبعين عامًا، وتشهد تطورًا ملحوظًا في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والتكنولوجيا، والثقافة.

كما شدد السفير البدري على تكليفه من قبل الرئيس السيسي بالعمل على تطوير الشراكة المصرية-الألمانية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

من جانبه، طلب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورحب بالسفير المصري في برلين، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه.

وأعرب شتاينماير عن تقدير ألمانيا للعلاقات الوثيقة مع مصر باعتبارها إحدى أهم دول المنطقة، مشيدًا بالتطور الذي تشهده علاقاتهما في مختلف المجالات.

كما أكد الرئيس الألماني على تطلع بلاده إلى تعزيز هذه العلاقات المتعددة الأوجه بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.