فيلم دخل الربيع يضحك يفوز بجائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني بمهرجان القاهرة السينمائي الـ45

فاز الفيلم الروائي "دخل الربيع يضحك" للمخرجة نهى عادل، والذي ينافس بالمسابقة الدولية، بجائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، بالدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



خلال فصـل الربيع المعروف بطبيعته القاسـية، تدور أربع حكايات ما بين الأسـرار والغضـب والأحزان والدموع المخفية وسط الضحكات الظاهرة. ولكن، مع بداية ذبول الأزهار الزاهية، يأتي خريف غير متوقع ليختتم القصص.

يُعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، واحدًا من أعرق وأهم المهرجانات السينمائية في المنطقة والعالم.

يحمل المهرجان تصنيف "أ" من الاتحاد الدولي لجمعيات المنتجين السينمائيين (FIAPF)، ويتميز بجذب أبرز صناع السينما والمواهب من جميع أنحاء العالم.

واستمرت الدورة الـ45 من المهرجان يداية من يوم 13 إلى 22 نوفمبر 2024، وتضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك عروض الأفلام، ورش العمل، والحلقات النقاشية.

كما قدم المهرجان برنامجًا غنيًا يستعرض أحدث وأهم الإنتاجات السينمائية العالمية والعربية، مع تسليط الضوء على الإبداعات الجديدة في السينما المصرية.