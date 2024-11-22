الاحتلال يصدر تحذيرا استعدادا لضرب منطقة جديدة في ضاحية بيروت

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيره الثاني من نوعه اليوم الجمعة، والموجه إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت قبيل استهداف عدد من المواقع فيها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الشياح، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب"، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.



وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

يشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي كان قد نفذ صباح اليوم 3 غارات على الضاحية استهدفت منطقتي حارة حريك والحدث، وذلك بعد حوالي الساعة من نشر التحديث.