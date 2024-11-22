 علي فرج يصعد لنصف نهائي بطولة سنغافورة للإسكواش - بوابة الشروق
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علي فرج يصعد لنصف نهائي بطولة سنغافورة للإسكواش

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 4:14 م | آخر تحديث: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 4:14 م

اقتنص علي فرج، بطل الإسكواش المصنف الأول عالميًا، بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش، التي تقام بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وصعد فرج لنصف نهائي البطولة، بالفوز على المجري فاركاس بالاز بنتيجة 3/0، في لقاء ربع النهائي.

ويشارك من مصر في فئة الرجال 7 لاعبين وهم: علي فرج، كريم الحمامي، فارس دسوقى، يحيى النواساني، محمد زكريا، يوسف إبراهيم، عمر مسعد.

وتشارك 9 لاعبات مصريات في منافسات السيدات وهن: هانيا الحمامي، كينزى أيمن، سلمى هاني، سناء إبراهيم، سلمى الطيب، زينة ميقيوي، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، نادين شاهين.


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