تعرف على جوائز اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي لأفضل فيلم فلسطيني بمهرجان القاهرة السينمائي الـ45

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فاز بجوائز اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي لأفضل فيلم فلسطيني في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي، والتي تقدر قيمتها بـ250 ألف جنيه مصري.

وحصل على الجائزة الأولى فيلم "أحلام كيلو متر" من إخراج قسام صبيح، وقيمتها 125 ألف جنيه مصري.

أما الجائزة الثانية، فذهبت إلى فيلم "حالة عشق: غسان أبو ستة" للمخرجتين كارول منصور ومنى خالدي، وقيمتها 75 ألف جنيه مصري.

والجائزة الثالثة كانت من نصيب فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي، وقيمتها 50 ألف جنيه مصري.

كما تم منح شهادات تقدير لكل من المخرج رشيد مشهراوي، والدكتور غسان أبو ستة، الطبيب الجراح بمستشفى الشفا والعودة في غزة، بالإضافة إلى فيلم "سن الغزال" للمخرج سيف حماش.

يُعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، واحدًا من أعرق وأهم المهرجانات السينمائية في المنطقة والعالم.

يحمل المهرجان تصنيف "أ" من الاتحاد الدولي لجمعيات المنتجين السينمائيين (FIAPF)، ويتميز بجذب أبرز صناع السينما والمواهب من جميع أنحاء العالم.

واستمرت الدورة الـ45 من المهرجان بداية من يوم 13 إلى 22 نوفمبر 2024، وتضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك عروض الأفلام، ورش العمل، والحلقات النقاشية.

كما قدم المهرجان برنامجًا غنيًا يستعرض أحدث وأهم الإنتاجات السينمائية العالمية والعربية، مع تسليط الضوء على الإبداعات الجديدة في السينما المصرية.