طلب إحاطة للحكومة لمواجهة السلع الغذائية مجهولة المصدر

طالب النائب محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من الحكومة بصفة عامة ومن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة السلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وقال عبدالحميد، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن نجاح الحملات التفتيشية في محافظة الشرقية أسفرت عن ضبط 9 أطنان و100 كيلو مصنعات ألبان وأجبان مجهولة المصدر متسائلا: "ماذا عن مثل هذه الوقائع الخطيرة داخل باقي المحافظات؟ ولماذا لا يتم القيام بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على جميع الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من صلاحية مختلف السلع الغذائية؟ وأين دور جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية فى مثل هذه الملفات للحفاظ على صحة المواطنين؟".

وطالب عبدالحميد، رئيس مجلس الوزراء تكليف جميع المحافظين وقيادات المحليات ومديريات الزراعة والتموين والصحة على مستوى الجمهورية القيام بصورة مستمرة بحملات تفتيشية مكثفة على مختلف الأسواق والمحلات والسلاسل التجارية لضبط جميع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد المخالفين، مؤكدا أن عدم ضبط مثل هذه المخالفات الصارخة والخطيرة سيؤثر بصورة سلبية على صحة المواطنين ويكلفهم مبالغ كبيرة للعلاج