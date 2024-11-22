 تعرف على الفائزين بجوائز يوسف شاهين لأفضل 3 أفلام فلسطينية بمهرجان القاهرة السينمائي الـ45 - بوابة الشروق
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تعرف على الفائزين بجوائز يوسف شاهين لأفضل 3 أفلام فلسطينية بمهرجان القاهرة السينمائي الـ45

محمد عباس
نشر في: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 10:18 م | آخر تحديث: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 10:18 م

فاز بجوائز شركة مصر العالمية (يوسف شاهين) لأفضل 3 أفلام فلسطينية، في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي، والتي تقدر قيماتها بـ1000 دولار أمريكي لكل فيلم، وهم أفلام "جلد ناعم" للمخرج خميس مشهراوي، و"خارج التغطية" للمخرج محمد الشريف، و"يوم دراسي" للمخرج أحمد الدنف.
يُعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، واحدًا من أعرق وأهم المهرجانات السينمائية في المنطقة والعالم.

يحمل المهرجان تصنيف "أ" من الاتحاد الدولي لجمعيات المنتجين السينمائيين (FIAPF)، ويتميز بجذب أبرز صناع السينما والمواهب من جميع أنحاء العالم.

واستمرت الدورة الـ45 من المهرجان يداية من يوم 13 إلى 22 نوفمبر 2024، وتضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك عروض الأفلام، ورش العمل، والحلقات النقاشية.

كما قدم المهرجان برنامجًا غنيًا يستعرض أحدث وأهم الإنتاجات السينمائية العالمية والعربية، مع تسليط الضوء على الإبداعات الجديدة في السينما المصرية.

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