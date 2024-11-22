مقتل مؤرخ إسرائيلي في جنوب لبنان أثناء دراسة ميدانية

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مؤرخا إسرائيليا معروفا متخصصًا في التاريخ اليهودي قُتل أثناء دراسة ميدانية في جنوب لبنان.

وأوضحت التقارير أن زئيف إرليش كان يزور حصنا أثريا شمال الحدود يوم الأربعاء برفقة جنود إسرائيليين عندما تعرضت المجموعة لكمين في منطقة ظنوا أنها مؤمنة.

وخلال تبادل إطلاق النار مع مقاتلين من حزب الله الشيعي الموالي لإيران، قُتل أيضا جندي إسرائيلي وأصيب اثنان آخران بجروح، فيما قتل مقاتلان من حزب الله.

وكان من غير الواضح سبب السماح للمؤرخ / 71 عاما / بدخول منطقة القتال. وذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الجيش قال إن إرليش كان في لبنان بصفته مدنيا دون موافقة السلطات العليا.

غير أن عائلته نفت ذلك، مؤكدة أنه كان في لبنان بصفته ضابط احتياط برتبة رائد. وقال الجيش إنه يحقق في الواقعة ردًا على استفسار.