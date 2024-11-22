 مسؤول كوري جنوبي: روسيا زودت بيونجيانج بصواريخ مضادة للطائرات مقابل إرسال جنود كوريين شماليين - بوابة الشروق
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مسؤول كوري جنوبي: روسيا زودت بيونجيانج بصواريخ مضادة للطائرات مقابل إرسال جنود كوريين شماليين

د ب أ
نشر في: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 9:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 9:44 ص

صرح مسؤول كوري جنوبي رفيع المستوى أن روسيا زودت بيونجيانج بصواريخ مضادة للطائرات مقابل إرسالها جنود كوريين شماليين للمشاركة في الحرب الدائرة في أوكرانيا.


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