فيلم حالة عشق يفوز بجائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي بمهرجان القاهرة السينمائي الـ45

فاز الفيلم الوثائقي "حالة عشق: غسان أبو ستة"، والذي ينافس بمسابقة آفاق السينما العربية، بجائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، بالدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وتبدأ رحلة "حالة عشق: غسان أبو ستة"، عندما قررت المخرجتان كارول منصور ومونا خليدي، اللتان تعتبران من أصدقاء عائلة أبو سته، تسليط الضوء على رحلة الدكتور الفلسطيني غسان أبو ستة الة الطبية داخل فلسطين، وحاولت المخرجتان التقاط مشاعره الخام وبدأتا بتصويره منذ لحظة وصوله من غزة.

يُعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، واحدًا من أعرق وأهم المهرجانات السينمائية في المنطقة والعالم.

يحمل المهرجان تصنيف "أ" من الاتحاد الدولي لجمعيات المنتجين السينمائيين (FIAPF)، ويتميز بجذب أبرز صناع السينما والمواهب من جميع أنحاء العالم.

واستمرت الدورة الـ45 من المهرجان يداية من يوم 13 إلى 22 نوفمبر 2024، وتضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك عروض الأفلام، ورش العمل، والحلقات النقاشية.

كما قدم المهرجان برنامجًا غنيًا يستعرض أحدث وأهم الإنتاجات السينمائية العالمية والعربية، مع تسليط الضوء على الإبداعات الجديدة في السينما المصرية.