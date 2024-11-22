فيلما أحلى من الأرض ومانجو ينافسان في أيام قرطاج السينمائية

ينافس الفيلمان المصريان "أحلى من الأرض"، و"مانجو"، بمسابقة الأفلام القصيرة، لمهرجان أيام قرطاج السينمائية، في دورته الـ 35، التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر المقبل.

فيلم "أحلى من الأرض" تدور أحداثه حول طالبة جامعية، تقيم بأحد دور المغتربات في القاهرة، حيث تتعرض للعديد من الأزمات، والمفاجآت، التي تقلب حياتها رأسا على عقب، ويشارك في بطولته سارة شديد، وحنين سعيد، ونسمة البهي، وأحمد إسماعيل، وهو من تأليف، وإخراج شريف البنداري.

أما فيلم "مانجو" تدور أحداثه حول فتاة تفتقد والدها الراحل، الذي لم يعد يربطها به شئ سوى شجرة مانجو عجوز، ويشارك في بطولته: منى الحسيني، وهالة عمر، ويعقوب المصري، ونادر فؤاد، وعادل البهدلي، وهو من تأليف، وإخراج رندة علي.