مسئول كوري جنوبي: روسيا زودت بيونج يانج بصواريخ مضادة للطائرات مقابل إرسال جنود كوريين شماليين

صرح مسؤول كوري جنوبي رفيع المستوى بأن روسيا زودت بيونجيانج بصواريخ مضادة للطائرات مقابل إرسالها جنود كوريين شماليين للمشاركة في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وتقول الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى إن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من عشرة آلاف جندي إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا. وما ستقدمه روسيا في المقابل لكوريا الشمالية، محط اهتمام كبير.

وقال مدير الأمن القومي شين وونسيك لبرنامج تلفزيوني على قناة /إس.بي.إس/ اليوم الجمعة إن كوريا الجنوبية وجدت أن روسيا قدمت صواريخ مضادة للطائرات ومعدات أخرى لتعزيز شبكة الدفاع الجوي الخاصة بها، في العاصمة بيونجيانج.

وأضاف شين أن روسيا قدمت أيضا مساعدات اقتصادية متنوعة إلى كوريا الشمالية.

يشار إلى أن سول وواشنطن أعربتا عن قلقهما بشأن نقل روسيا المحتمل لتكنولوجيا نووية وصاروخية حساسة إلى كوريا الشمالية.

وكانت وكالة التجسس الكورية الجنوبية قد قالت لمشرعين أمس الأول الأربعاء إن كوريا الشمالية أرسلت مؤخرا أنظمة مدفعية إضافية إلى روسيا أيضا.

وفي الشهر الماضي، ذكر جهاز المخابرات الوطنية أن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 13 ألف حاوية من المدفعية والصواريخ وأسلحة تقليدية أخرى إلى روسيا، منذ أغسطس 2023، لتجديد مخزونها المتضائل من الأسلحة.