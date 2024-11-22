 جنوب سيناء.. انتهاء أعمال إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي في أبوزنيمة وعودة المياه للمنازل - بوابة الشروق
الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

جنوب سيناء.. انتهاء أعمال إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي في أبوزنيمة وعودة المياه للمنازل

رضا الحصري:
نشر في: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 11:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 11:27 ص

أعلن اللواء عماد فكري، رئيس مدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، الانتهاء من إصلاح الكسر الذي وقع في خط مياه الشرب الرئيسي المغذي للمدينة.

وأوضح فكري، في تصريح اليوم، أنه فور تلقي إخطار بحدوث عطل بخط المياه قطر 800 مللي، جرى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بفريق فني متخصص لإصلاح العطل بشكل عاجل.

وأكد رئيس المدينة أن أعمال الإصلاح تمت بسرعة، مع إجراء اختبارات للتأكد من نقاوة المياه قبل إعادة ضخها إلى الوحدات السكنية. كما تم ردم المنطقة المتضررة وتسوية الأرض المحيطة بالخط لضمان استقرار الوضع.

وأشار إلى أنه تم استئناف ضخ المياه للوحدات السكنية، مؤكدًا استمرار المتابعة لضمان عدم حدوث أعطال مستقبلية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك