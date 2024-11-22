أعلن اللواء عماد فكري، رئيس مدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، الانتهاء من إصلاح الكسر الذي وقع في خط مياه الشرب الرئيسي المغذي للمدينة.

وأوضح فكري، في تصريح اليوم، أنه فور تلقي إخطار بحدوث عطل بخط المياه قطر 800 مللي، جرى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بفريق فني متخصص لإصلاح العطل بشكل عاجل.

وأكد رئيس المدينة أن أعمال الإصلاح تمت بسرعة، مع إجراء اختبارات للتأكد من نقاوة المياه قبل إعادة ضخها إلى الوحدات السكنية. كما تم ردم المنطقة المتضررة وتسوية الأرض المحيطة بالخط لضمان استقرار الوضع.

وأشار إلى أنه تم استئناف ضخ المياه للوحدات السكنية، مؤكدًا استمرار المتابعة لضمان عدم حدوث أعطال مستقبلية.