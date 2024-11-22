رامي صبري: أحلم بتوقف الحرب في فلسطين ولبنان وألا يكون هناك قتل وتدمير

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كشف الفنان رامي صبري، عن حلمه خلال الفترة المقبلة، قائلا إنّه يحلم بهدوء المنطقة سياسيًا ودبلوماسيًا ونهاية التوترات والحروب التي تشتعل بالمنطقة سواء في لبنان أو فلسطين.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»: «أحلم بهدوء المنطقة ونفسي فلسطين ترجع حرة ولبنان ترجع زي الأول».

وتابع: «نفسي ميبقاش فيه مشاكل وقتل أو حروب أو حوادث أو دم»، موضحًا أن مشاهد قتل الأطفال في فلسطين ولبنان تُشعِر بالحزن الشديد.

ولفت إلى أن حلمه الشخصي الثاني أن تكون أسرته ووالده ووالدته بصحة جيدة طول العمر.

وتابع: «كل أما ببص على أولادي في يوم بقول إني حلمي أعيش عشان أربي ولادي».