 رامي صبري: أحلم بتوقف الحرب في فلسطين ولبنان وألا يكون هناك قتل وتدمير - بوابة الشروق
الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رامي صبري: أحلم بتوقف الحرب في فلسطين ولبنان وألا يكون هناك قتل وتدمير


نشر في: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 10:17 م | آخر تحديث: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 10:19 م

كشف الفنان رامي صبري، عن حلمه خلال الفترة المقبلة، قائلا إنّه يحلم بهدوء المنطقة سياسيًا ودبلوماسيًا ونهاية التوترات والحروب التي تشتعل بالمنطقة سواء في لبنان أو فلسطين.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»: «أحلم بهدوء المنطقة ونفسي فلسطين ترجع حرة ولبنان ترجع زي الأول».

وتابع: «نفسي ميبقاش فيه مشاكل وقتل أو حروب أو حوادث أو دم»، موضحًا أن مشاهد قتل الأطفال في فلسطين ولبنان تُشعِر بالحزن الشديد.

ولفت إلى أن حلمه الشخصي الثاني أن تكون أسرته ووالده ووالدته بصحة جيدة طول العمر.

وتابع: «كل أما ببص على أولادي في يوم بقول إني حلمي أعيش عشان أربي ولادي».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك