 مدير إدارة المستشفيات يجري زيارة مفاجئة لمستشفى سفاجا المركزي - بوابة الشروق
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مدير إدارة المستشفيات يجري زيارة مفاجئة لمستشفى سفاجا المركزي

كمال رشاد
نشر في: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 10:25 م | آخر تحديث: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 10:25 م

تحت توجيهات وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدكتور إسماعيل العربي، بتكثيف المرور والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، قام الدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات، بالمرور على مستشفى سفاجا المركزي لمتابعة سير العمل وتواجد الأطقم الطبية بالنوبتجيات في جميع الأقسام، والتأكد من توافر جميع الأدوية ومدى جاهزية المستشفى والطاقم الطبي.

وكانت بداية الجولة من قسم الاستقبال والطوارئ، وتم مراجعة تشغيل المستشفى، كما تم الوقوف على جاهزية جميع الأقسام لاستقبال المرضى، والتأكد من توفير المخزون الكافي من الأكسجين.

وأثناء المرور، تمت متابعة أعمال قافلة المجتمع المدني في تخصص الرمد، ومناقشة كل التحديات التي تواجه العمل، وتطويع كافة الإمكانيات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جهته، أكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على أهمية المتابعة لتلافي السلبيات، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين ورضا المنتفعين.

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