ترامب يتعهد مجددا برفع السرية عن وثائق متعلقة باغتيال كينيدي

لا تزال نظريات المؤامرة منتشرة على نطاق واسع بعد أكثر من 60 عاما من اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، ولا تزال أي معلومات جديدة عن يوم 22 نوفمبر 1963 في دالاس تجذب الاهتمام.

وخلال حملة إعادة انتخابه، تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب برفع السرية عن جميع الوثائق الحكومية المتبقية المتعلقة بالإغتيال إذا ما أعيد انتخابه. وخلال فترة ولايته الأولى، قدم التزاما مماثلا، لكنه استسلم في النهاية للضغوط من مكتب التحقيقات الإتحادي (إف بي آي) ووكالة الإستخبارات المركزية (سي آي ايه) لحجب بعض المعلومات.

ولم يكشف حتى الآن سوى عن بضعة آلاف من ملايين الوثائق الحكومية المتعلقة بالاغتيال، وينصح أولئك الذين فحصوا السجلات التي تم الكشف عنها حتى الآن بعدم توقع أي كشف صادم، حتى لو تم رفع السرية عن الملفات المتبقية.

وقال جيرالد بوسنر، مؤلف كتاب "القضية مغلقة"، والذي توصل فيه إلى استنتاج مفاده أن القاتل لي هارفي أوزوالد تصرف بمفرده: "إن أي شخص ينتظر دليلا دامغا سيقلب هذه القضية رأسا على عقب سيشعر بخيبة أمل شديدة".

ومن المتوقع أن يتم إحياء الذكرى الحادية والستين للاغتيال اليوم الجمعة بدقيقة صمت في الساعة 12:30 ظهرا في ديلي بلازا، حيث قتل كينيدي بالرصاص أثناء مرور موكبه. وعلى مدار هذا الأسبوع، جرى تنظيم عدد من الفعاليات لإحياء الذكرى.